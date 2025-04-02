В Комтрансе обдумывают новые меры воздействия на кикшеринговые сервисы за нарушения

Чиновники Смольного рассматривают возможность применения дополнительных "мер воздействия" на сервисы по аренде самокатов, не соблюдающие принятые в Петербурге ограничения, сообщила 2 апреля "Фонтанка.ру".

По данным издания, в комитете по транспорту зафиксировали случаи нарушений заключенного недавно соглашения с бизнесом. В частности, среди пользователей электросамокатов были замечены несовершеннолетние, а сами устройства обнаруживались в зонах, где их парковка запрещена.

"Комитет по транспорту изучает возможность применения дополнительных мер воздействия на операторов, которые нарушают условия — пусть и добровольного — соглашения", - заявили в ведомстве.

При этом в популярных сервисах по аренде самокатов "Фонтанке" рассказали, что внимательно следят за соблюдением договоренностей с властями города. В частности, устанавливают высокие штрафы для пользователей, нарушающих правила, увеличивают штат сотрудников, следящих за правильной парковкой СИМ и другое.

Напомним, обновленное соглашение между городскими властями и кикшеринговыми сервисами было подписано 27 марта. В новом документе указывается необходимость всех кикшеринговых компаний вступить в профильную Ассоциацию. Также предусмотрено совершенствование системы штрафов за нарушение пользователями сервисов правил дорожного движения. В соглашении также закрепляется приостановка возможности арендовать средство индивидуальной мобильности при ухудшение погодных условий. Сохранились также условия об ограничении скорости самокатов на некоторых территориях в городе и запрет на парковку СИМ в четырех районах — Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском.

фото ЗАКС.Ру