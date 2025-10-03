Полиция возбудила уголовное дело из-за падения автомобиля в Фонтанку

В отношении водителя Porsche Cayenne возбуждено уголовное дело после того, как автомобиль вылетел в Фонтанку напротив Летнего сада, сообщили 3 октября в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. В результате инцидента погибла пассажирка машины. Гражданину вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП произошло в пятницу в 05:45. Автомобилист двигался по улице Чайковского, на углу с набережной Фонтанки он не справился с управлением. Машина пробила ограждение и вылетела в реку.

"В результате водитель госпитализирован с признаками алкогольного опьянения, в состоянии средней степени тяжести; от медицинского освидетельствования он отказался", — сообщили в полицейском Главке.

Водитель процессуально задержан.

К настоящему времени машину извлекли из воды, рассказали в ГУ МЧС по региону. В ликвидации происшествия участвовали 20 сотрудников ведомства и четыре единицы техники.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)