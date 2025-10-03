В вестибюле "Юго-Западной" завершается установка оборудования

Монтаж оборудования в наземном вестибюле строящейся станции метро "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии почти завершен, сообщили 3 октября в администрации губернатора. На четырех эскалаторах ведутся пусконаладочные работы.

На станции установили 23 турникета и элементы навигации. В кассовом зале смонтировали стеклянное панно и завершили облицовку стен и полов камнем. Также метростроители разместили архитектурное освещение.

Кроме того, благоустраивается территория вокруг входной зоны у станции. Фасадные работы по периметру вестибюля близятся к завершению.

Комментируя ход работ, губернатор Александр Беглов назвал строительство метро "одним из ключевых приоритетов развития Петербурга до 2030 года". Как передают его слова в Смольном, планы на 2025 год остаются "неизменными". Речь идет о намерении завершить строительные работы на участке между "Юго-Западной" и "Путиловской" с пересадочным узлом с "Путиловской" на "Кировский завод".

В мае Беглов говорил о планах открыть "Путиловскую" и "Юго-Западную" в 2025 году. В августе он говорил уже о том, что до конца года планируется завершить строительные работы на станциях. Позже Госстройнадзор продлил до конца 2026 года разрешение на проведение строительных работ на участке между двумя станциями.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного