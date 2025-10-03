ГИК подготовил свыше 100 участников СВО и их родных в резерв избиркомов

Более 100 участников специальной военной операции и их родных прошли обучение по программе Горизбиркома, сообщили в Санкт-Петербургской избирательной комиссии 3 октября. Подготовка велась для их зачисления в резерв участковых избирательных комиссий.

"В течение нескольких месяцев обучение уже прошли более 100 ветеранов и их родных во всех районах Санкт-Петербурга", — сообщили в ГИКе.

Как отмечается, обучение и оценка знаний проходят в рамках специально разработанной для этого программы. В ближайшее время территориальные избиркомы рассмотрят вопросы о включении участников программы в резерв УИКов.

Напомним, что свою программу обучения участников СВО реализует правительство города. В рамках кадровой программы "Время героев" участников знакомят с работой органов власти. Финалист программы Николай Королев получил пост замглавы комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. В июле сообщалось о том, что губернатор Александр Беглов стал наставником двух участников "Времени героев".

Андрей Казарлыга / Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия