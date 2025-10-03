Полиция задержала петербуржца по делу о пацифистских надписях

В Петербурге задержан 35-летний местный житель по подозрению вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ) из-за пацифистских граффити на стенах города, сообщили 3 октября в ГУ МВД по региону. Гражданина доставили в отдел полиции для разбирательства.

"Четвертого июня у дома 12-14 при съезде с Большеохтинского моста, на спусках Воскресенской набережной были обнаружены компрометирующие надписи", — напомнили в полицейском Главке.

Как сообщается, правоохранители выявляют возможную причастность задержанного к иным подобным эпизодам.

Петербуржец стал не первым задержанным по делу. В начале июня из-за той же серии надписей был задержан 41-летний житель Москвы. Всего пацифистские лозунги были замечены в девяти локациях Петербурга.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру