Вход на "Ломоносовскую" начнут ограничивать по утрам с понедельника

Начиная с понедельника, 6 октября, вход на станцию метро "Ломоносовская" будут ограничивать по утрам, рассказали в петербургском комитете по транспорту. Причиной станут работы по капитальному ремонту эскалаторов.

"С 6 октября в связи с капитальным ремонтом эскалаторов будет изменен режим работы вестибюля станции "Ломоносовская", — рассказали в комтрансе.

Ограничения будут действовать по рабочим дням в период с 07:50 до 08:50. Ожидается, что ремонт продлится до 15 декабря.

В комтрансе напомнили о возможности добраться наземным транспортом до других станций метрополитена. Так, до "Елизаровской" ходят автобусные маршруты №№ 95, 253 и 264, до "Пролетарской" — автобус № 11 и трамваи №№27 и 39. Доехать до "Проспекта Славы" можно на автобусах №№ 11, 56, 239 и 288 или же на троллейбусе № 27.

Ограничения из-за ремонта эскалаторов действуют сейчас на станциях метро "Нарвская" и "Лесная". На "Нарвской" по рабочим дням вход в вестибюль закрыт с 08:10 до 09:10 и ограничен с 16:45 до 19:00. В случае с "Лесной" вход закрывают с 08:10 до 09:30 и ограничивают с 17:15 до 19:00.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру