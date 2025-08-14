Ремонт эскалатора изменит режим работы "Лесной" на четыре месяца

Режим работы вестибюля станции метро "Лесная" изменится с 18 августа из-за капитального ремонта эскалаторов, сообщила пресс-служба комитета по транспорту 14 августа. Будет усилено движение наземного транспорта.

Как говорится в публикации, ремонтные работы начнутся 18 августа и продлятся до 17 декабря. В этот период вход в вестибюль будет закрыт каждый день с 08:10 до 09:30, а также ограничен с 17:15 до 19:00.

Чтобы улучшить транспортное обслуживание пассажиров, по утрам будет продлеваться трасса автобуса № 60, он начнет ходить до станции метро "Выборгская". Кроме того, будет усилено движение троллейбуса № 31 – интервал движения сократится до 3-4 минут.

В пресс-службе комтранса напомнили, что от станции метро "Лесная" можно доехать до ближайших станций метро при помощи наземного транспорта. Так, до станции метро "Выборгская" ходят автобусы № 251, № 267 и трамваи № 20, № 40 и № 61. До "Черной речки" можно добраться на автобусах № 33, № 137 и № 237. Наконец, до станции "Петроградская" ходят автобусы № 185, № 249 и № 275, а также троллейбус № 31.

Напомним, ранее в Петербурге усилили движение на зеленой ветке метрополитена в связи с ремонтом Невского проспекта. С 11 августа межпоездной интервал в часы пик достигает 2:00–2:45 минут.

