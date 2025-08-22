Метро "Нарвская" начнут закрывать по утрам из-за ремонта эскалаторов

Режим работы вестибюля станции метро "Нарвская" изменится из-за капитального ремонта эскалаторов, сообщила 22 августа пресс-служба городского комитета по транспорту. В связи с работами будет усилено движение общественного транспорта.

Капитальный ремонт эскалаторов в вестибюле начнется 25 августа. Ожидается, что работы продлятся до 17 ноября 2025 года. В этот период по рабочим дням вход в вестибюль будет закрыт с 08:10 до 09:10, а также ограничен с 16:45 до 19:00.

Фото: Telegram-канал комитета по транспорту

Кроме того, на это время усилят движение автобусного маршрута № 205, интервал будет сокращен до 7-10 минут. В комитете по транспорту напомнили, что от метро "Нарвская" можно добраться до ближайших станций "Балтийская" и "Кировский завод" на общественном транспорте. Так, до "Балтийской" идет автобус № 205, а до "Кировского завода" - автобусы №№ 2, 66, 73 и троллейбус № 20.

Напомним, ранее стало известно, что из-за ремонта эскалаторов также изменился режим работы станции метро "Лесная". Там работы начались 18 августа и продлятся до 17 декабря.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру