Сбитой электровелосипедом пенсионерке выплатят 600 тысяч рублей компенсации

Суд взыскал 600 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пенсионерки, сбитой электровелосипедом, сообщила пресс-служба прокуратуры 7 октября. Соответствующий иск был подан надзорным ведомством.

Инцидент произошёл 10 октября 2023 года. В тот день возле дома 11 по Съезжинской улице 77-летнюю пенсионерку сбил двигавшийся по тротуару электровелосипедист. В результате петербурженке был причинён тяжкий вред здоровью.

После наезда женщина обратилась в прокуратуру Петроградского района. Прокурор направил в суд иск с требованием взыскать в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда. Иск был удовлетворён.

Напомним, ранее Красносельский районный суд взыскал 679 тысяч рублей убытков и 900 тысяч рублей компенсации морального вреда с курьера, сбившего на электросамокате женщину-пешехода. Пострадавшая подавала иск к курьерской службе и кикшеринговому сервису, однако суд признал ответчиком доставщика.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру