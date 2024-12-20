Проходчик осужден за нарушение правил безопасности на строительстве метро Петербурга

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор по делу машиниста электровоза и проходчика 4-го разряда Алексея Долонкина, обвиняемого в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть коллеги (ч.2 ст.216 УК РФ), об этом 20 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, инцидент произошел на объекте АО "Метрострой Северной Столицы" в тоннеле шахты. Долонкин, выполняя работы на электровозе, превысил допустимую скорость, при этом также на электровозе находился другой проходчик, несмотря на отсутствие разрешения. Во время движения состав сошел с рельсов, а коллега Долонкина упал с электровоза. Травмы, полученные в результате падения, оказались смертельными.

Суд признал Алексея Долонкина виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ. Обвиняемый полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также он лишен права управлять электровозом на срок один год и восемь месяцев.

Напомним, что петербургская прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по факту мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) после хищения средств у АО "Метрострой Северной Столицы".

Фото: ЗАКС.Ру