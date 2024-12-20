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Проходчик осужден за нарушение правил безопасности на строительстве метро Петербурга

фото ЗакС политика Проходчик осужден за нарушение правил безопасности на строительстве метро Петербурга

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор по делу машиниста электровоза и проходчика 4-го разряда Алексея Долонкина, обвиняемого в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть коллеги (ч.2 ст.216 УК РФ), об этом 20 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, инцидент произошел на объекте АО "Метрострой Северной Столицы" в тоннеле шахты. Долонкин, выполняя работы на электровозе, превысил допустимую скорость, при этом также на электровозе находился другой проходчик, несмотря на отсутствие разрешения. Во время движения состав сошел с рельсов, а коллега Долонкина упал с электровоза. Травмы, полученные в результате падения, оказались смертельными.

Суд признал Алексея Долонкина виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ. Обвиняемый полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также он лишен права управлять электровозом на срок один год и восемь месяцев.

Напомним, что петербургская прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по факту мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) после хищения средств у АО "Метрострой Северной Столицы".

Фото: ЗАКС.Ру


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