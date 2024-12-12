Уголовное дело возбуждено после хищения средств у петербургского "Метростроя"

Прокуратура инициировала уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) после хищения средств у АО "Метрострой Северной Столицы" (МССС). Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Как установила проверка, в 2022 году МССС заключила договор с ООО "Стикс" на поставку электрических талей грузоподъемностью 3,2 и 6,3 тонны. Компания выплатила контрагенту аванс в размере 540 тысяч рублей, однако "Стикс" не выполнил свои обязательства, а его руководство похитило деньги.

Прокуратура также проверила других контрагентов метростроительной компании. Один из них добровольно вернул аванс по неисполненному договору в размере 500 тысяч рублей.

Ранее СМИ сообщали, что торги по продаже тоннелепроходческого щита "Надежда" провалились из-за отсутствия заявок. На данный момент комплекс остается в аренде у МССС.

фото: ЗАКС.Ру