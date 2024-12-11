"Метрострой" не продал свой проходческий щит "Надежда"

Торги по продаже проходческого щита "Метростроя", который используется для строительства продолжения зеленой линии метро в Петербурге, не состоялись, об этом 11 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на опубликованный протокол.

Согласно документу, торги были отменены из-за отсутствия заявок на участие. Продажа происходила в рамках банкротства компании "Метрострой", при этом процесс замедлялся из-за нескольких переоценок имущества.

Щит, представляющий собой двухпутный тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТМПК S-782 Herrenknecht), был выставлен на продажу с начальной стоимостью 1,376 млрд рублей. Этот тоннелепроходческий комплекс, известный под названием "Надежда", является уникальным для Петербурга, так как он единственный двухпутный в городе.

Напомним, что ранее щит использовался при строительстве зеленой и фиолетовой линий метро, а в сейчас находится в аренде у "Метростроя Северной столицы" и используется для прокладки тоннелей для продолжения зеленой ветки метро от станции "Беговая" до "Каменки".

Фото: ЗАКС.Ру