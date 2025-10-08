На Гребенщикова* составили протокол из-за отсутствия плашки иноагента

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил заседание по делу об административном правонарушении в отношении музыканта Бориса Гребенщикова*, сообщила объединённая пресс-служба судов города 8 октября. На него составили протокол за распространение материалов в интернете без указания на свой иноагентский статус (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Как следует из материалов дела, публикацию без маркировки иноагента Гребенщиков* распространил в YouTube. На это обратил внимание Роскомнадзор в августе 2025 года. Сам музыкант свою вину не признаёт.

Материалы дела поступили в суд 6 октября. На какую дату назначено заседание – не уточняется. Гребенщикову* может грозить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, в июне 2023 года Гребенщикова* оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Последние годы музыкант проживает в Лондоне.

*Минюст внес Бориса Гребенщикова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру