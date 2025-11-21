Минюст пополнил реестр иностранных агентов

В реестр иностранных агентов внесены священник Павел Заякин*, художник Антон Литвин**, журналистка Елена Налимова***, организация Антидискриминационный центр "Мемориал"**** и интернет-издание "Аспекты Башкортостана"*****. Соответствующие изменения Министерство юстиции внесло 21 ноября.

Все упомянутые лица, по мнению министерства, распространяли недостоверные сведения о принимаемых органами публичной власти решениях.

Также в этот день Минюст принял решение об исключении из реестра ООО "Главный редактор 2021"****** в связи с ликвидацией. Учредителем организации является журналистка Юлия Ярош*******, внесенная в реестр летом 2021 года.

На прошлой неделе Минюст внес в реестр иностранных агентов журналистов Елену Костюченко******** и Кирилла Кривошеева*********

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру