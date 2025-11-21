ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 21 ноября 2025, 18:40

Минюст пополнил реестр иностранных агентов

В реестр иностранных агентов внесены священник Павел Заякин*, художник Антон Литвин**, журналистка Елена Налимова***, организация Антидискриминационный центр "Мемориал"**** и интернет-издание "Аспекты Башкортостана"*****. Соответствующие изменения Министерство юстиции внесло 21 ноября.

Все упомянутые лица, по мнению министерства, распространяли недостоверные сведения о принимаемых органами публичной власти решениях. 

Также в этот день Минюст принял решение об исключении из реестра ООО "Главный редактор 2021"****** в связи с ликвидацией. Учредителем организации является журналистка Юлия Ярош*******, внесенная в реестр летом 2021 года. 

На прошлой неделе Минюст внес в реестр иностранных агентов журналистов Елену Костюченко******** и Кирилла Кривошеева********* 

Константин Леньков


