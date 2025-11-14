Минюст вновь расширил список иноагентов

Журналисты Елена Костюченко* и Кирилл Кривошеев** внесены в реестр иностранных агентов, следует из информации на сайте Министерства юстиции от 14 ноября. Также в список внесли экономиста Рубена Ениколопова*** и ООО "Форпост"****.

По мнению Минюста, Костюченко* выступала против СВО, распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, взаимодействовала с иностранными агентами и участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. Кроме того, ее обвинили в пропаганде ЛГБТ*****.

О Кривошееве** в министерстве заявили, что тот участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и взаимодействовал с иностранными информационными источниками. Про Ениколопова*** Минюст заявил, что тот участвовал в создании материалов иноагентов и нежелательных организаций и распространял фейки о решениях властей.

Наконец, ООО "Форпост"**** внесли в реестр за получение поддержки из иностранных источников и финансирование организации, внесенной в реестр иноагентов, следует из сообщения ведомства.

