На политолога Маркова* составили протокол о нарушении закона об иноагентах

Останкинский районный суд Москвы 18 ноября зарегистрировал протокол по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 1 ст. 19.34 КоАП) в отношении политолога Сергея Маркова*". Соответствующая информация опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

По данной статье Маркову* грозит административный штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Это первый протокол о нарушении порядка деятельности иноагента, составленный в отношении политолога.

Сергей Марков* был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов в августе 2025 года. В ведомстве заявили, что он участвовал в распространении материалов других иноагентов и нежелательных организаций, а также распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

С 2007 по 2011 год Марков* был депутатом Государственной думы V созыва, членом Парламентской ассамблеи Совета Европы и членом Общественной палаты. На президентских выборах 2012 года он выступал доверенным лицом Владимира Путина.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру