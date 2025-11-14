Гособвинение запросило почти два года заключения для Дудя*

Прокуратура запросила 1 год и 10 месяцев заключения в исправительной колонии общего режима для журналиста Юрия Дудя*, сообщили ТАСС в суде. Его заочно обвиняют по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает два года лишения свободы.

Дело в отношении Дудя* возбудили по результатам проверки прокуратуры Москвы. Журналиста дважды оштрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Он опубликовал материалы без отметки о статусе иноагента. В середине сентября материалы дела поступили в суд для рассмотрения по существу.

Юрия Дудя* заочно арестовали и объявили в межгосударственный розыск. В реестре иностранных агентов он числится с 2022 года. Использовать плашку иноагента на своем YouTube-канале он перестал с 2024 года.

Обновление: Суд заочно приговорил Дудя* к лишению свободы на срок 1 год и 10 месяцев.

*Минюст внес Юрия Дудя в реестр иностранных агентов

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру