Суд впервые оштрафовал рэпера Fuze* по иноагентской статье

Московский районный суд Петербурга 5 ноября оштрафовал на 30 тысяч рублей рэпера Артема Бровкова*, известного под псевдонимом Fuze*, сообщила ЗАКС.Ру глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева. Его признали виновным в осуществлении деятельности иностранного агента без включения в соответствующий реестр (ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ).

Обычно протокол по этой статье составляют за то, что человек не обратился в Минюст с просьбой включить себя в реестр иноагентов в случае, когда для этого могут быть основания, предусмотренные действующим законодательством. Бровков* в заседании суда не участвовал. Сам он находится за рубежом. Минюст внес исполнителя в реестр иноагентов в конце марта 2025 года.

Это первый штраф для рэпера за нарушение иноагентского законодательства. В начале октября на него составили еще два административных протокола: за отсутствие иноагентской метки в публикациях и за непредставление сведений в уполномоченный орган о своей деятельности.

Ранее рэпер попытался оспорить решение Минюста о присвоении статуса иноагента. В августе Замоскворецкий суд Москвы отказал ему в удовлетворении требования. В решении суда сообщалось, что в своих социальных сетях Бровков* распространял материалы, дискредитирующие президента России, а также содержащие критику СВО. В середине сентября исполнитель обжаловал вынесенное решение.

*Артем Бровков внесен Минюстом в реестр иноагентов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру