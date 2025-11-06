Горсуд оставил без изменений срок Анне Александровой по делу о фейках про армию

Санкт-Петербургский городской суд 6 ноября оставил без изменений назначенный срок парикмахеру из Пушкина Анне Александровой по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России (п. д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. При этом за ней оставили право на реабилитацию по одному из составов обвинения. В середине апреля Александрову приговорили к пяти годам и двум месяцам лишения свободы из-за одной публикации "ВКонтакте" на тему СВО. Сама она вину не признала и заявила, что стала жертвой оговора со стороны соседки.

Адвокат Анастасия Пилипенко ходатайствовала о вызове в суд составителей лингвистической экспертизы, заявив о возможном наличии противоречий в документе. Прокурор выступил против, суд ходатайство отклонил. Также он отказал в удовлетворении ряда ходатайств самой Александровой.

В прениях осужденная выступила с длинной речью. Она назвала назначенный ей приговор незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. По ее мнению, следствие велось с нарушениями. Усомнилась она в квалификации вменяемого ей преступления, а также обратила внимание на то, что экспертиза Минюста нашла признаки утверждений о фактах про боевые действия только в одной публикации из восьми, по которым первоначально было возбуждено уголовное дело. Сами посты публиковались в сообществе "Борис Нутром" и профиле "Ирочка Сергеева", следствие полагало, что их писала Александрова.

По мнению Александровой, дело возбудили из-за показаний Ирины Сергеевой, которую она назвала "доносчицей" и напомнила, что была с ней в ссоре еще до возбуждения уголовного дела. Попутно она отпустила целый ряд критических высказываний о личности Сергеевой и предположила, что та, наравне с ее клиентами, могла пользоваться ее роутером для доступа к интернету, поскольку знает пароль. Следствие настаивало, что публикации делались с использованием интернета парикмахерши. Также Александрова выразила мнение, что стала жертвой преследования за свою деятельность по защите земель Гатчинского района от махинаций.

Адвокат просила отменить приговор и направить его на новое рассмотрение с другим составом суда. Она раскритиковала выводы суда о причастности Александровой к распространению информации и о том, что эта информация была заведомо ложной, а также заявила о том, что прокурор вышел за пределы своей компетенции при подготовке обвинения. Последнее, по ее мнению, лишило ее подзащитную права на реабилитацию по части вменявшихся ей действий.

Прокурор заявил о том, что вина Александровой установлена, доказательства непротиворечивы и взаимно дополняют друг друга. Показания свидетелей согласуются друг с другом, доводы о заказном характере дела являются голословными, продолжил он. Доводы о том, что посты могли размещать клиенты Александровой, он посчитал не относящимися к реальности и попросил оставить приговор без изменения.

Впервые заседание пытались провести ещё в июле, но тогда его пришлось отложить, поскольку Александрову с опозданием уведомили о его проведении. Позже его откладывали по другим основаниям, причем в последний раз из-за того, что адвокат не смогла встретиться с подзащитной в СИЗО.

Уголовное дело Александровой продолжалось с ноября 2023 года. В суд оно поступило в мае 2024 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру