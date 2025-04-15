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Новости 14:29

Жительницу Пушкина приговорили к реальному сроку по делу о фейках про армию

фото ЗакС политика Жительницу Пушкина приговорили к реальному сроку по делу о фейках про армию

Пушкинский районный суд приговорил к 5 годам 2 месяцам колонии парикмахера Анну Александрову по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (п. д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщили 15 апреля в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Также ей запретили в течение трех лет размещать материалы и обращения в интернете.

Как установил суд, в 2022 и 2023 годах Александрова разместила в администрируемом ею сообществе во "ВКонтакте" текстовые материалы на тему СВО. Подсудимая вину не признала, "полагая оговор как со стороны свидетеля обвинения, так и не объективное расследование со стороны органов предварительного следствия", уточнила судебная пресс-служба. По словам Александровой, у нее был конфликт со свидетельницей по делу, а ее деятельность по защите Старогатчинского леса якобы вызывала "негатив" со стороны органов госвласти.

Накануне прокурор запросил для Александровой восемь лет колонии с четырехлетним запретом на размещение материалов в интернете. В СИЗО фигурантка находилась с осени 2023 года, дело против нее дошло до суда в мае 2024 года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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