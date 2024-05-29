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Новости 15:46

Дело о фейках про армию против петербургского парикмахера дошло до суда

фото ЗакС политика Дело о фейках про армию против петербургского парикмахера дошло до суда

Пушкинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Анны Александровой. Петербургского парикмахера обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). На карточку дела обратил внимание правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

В деле Александровой имеется отягчающее обстоятельство, а именно мотив политической ненависти. Ей грозит до десяти лет заключения.

Месяц назад стало известно, что в отношении петербурженки завели два дела по одной и той же статье о фейках про армию. Более полугода парикмахера держат под стражей. Все это время адвокат предпочитает не комментировать детали ее преследования.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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