Для обвиняемой в фейках про армию Анны Александровой запросили 8 лет колонии

Государственный обвинитель на заседании Пушкинского районного суда Петербурга запросил для фигурантки дела о распространении недостоверных сведений о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК) Анны Александровой 8 лет лишения лишения свободы, передает MR7. Приговор Александровой огласят завтра, 15 апреля.

Основанием для уголовного дела стали публикации Александровой в социальной сети "ВКонтакте". В ходе судебного следствия семь из восьми публикаций исключили из обвинения, поскольку эксперты не нашли в них признаки заведомо ложной информации о российской армии и органах власти. Адвокат обвиняемой Анастасия Пилипенко полагает, что вина ее доверительницы не доказана, а с единственным свидетелем Александрова якобы находится в конфликте из-за земельного участка.

Александрова находится в следственном изоляторе с ноября 2023 года. Материалы дела были переданы в суд весной 2024 года.

Константин Леньков / Фото MR7