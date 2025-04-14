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Новости 16:18

Для обвиняемой в фейках про армию Анны Александровой запросили 8 лет колонии

фото ЗакС политика Для обвиняемой в фейках про армию Анны Александровой запросили 8 лет колонии

Государственный обвинитель на заседании Пушкинского районного суда Петербурга запросил для фигурантки дела о распространении недостоверных сведений о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК) Анны Александровой 8 лет лишения лишения свободы, передает MR7. Приговор Александровой огласят завтра, 15 апреля. 

Основанием для уголовного дела стали публикации Александровой в социальной сети "ВКонтакте". В ходе судебного следствия семь из восьми публикаций исключили из обвинения, поскольку эксперты не нашли в них признаки заведомо ложной информации о российской армии и органах власти. Адвокат обвиняемой Анастасия Пилипенко полагает, что вина ее доверительницы не доказана, а с единственным свидетелем Александрова якобы находится в конфликте из-за земельного участка.  

Александрова находится в следственном изоляторе с ноября 2023 года. Материалы дела были переданы в суд весной 2024 года. 

Константин Леньков / Фото MR7


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