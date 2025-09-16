Уголовное дело в отношении Дудя* передали в суд

Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключении в отношении журналиста Юрия Дудя* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), сообщила пресс-служба надзорного ведомства столицы 16 сентября. Материалы дела были переданы в суд для рассмотрения по существу.

Как установила прокуратура, Дудя* дважды в течение года привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Несмотря на это, журналист продолжил публиковать в одном из мессенджеров материалы без пометки о своём статусе.

По материалам проверки прокуратуры в конце июня в отношении Дудя* было возбуждено уголовное дело. В конце июля журналиста заочно арестовали и объявили в международный розыск.

*Минюст внес Юрия Дудя в реестр иностранных агентов

фото: ЗАКС.Ру