Минюст удлинил перечень иноагентов на шесть позиций

Перечень иностранных агентов пополнился 24 октября шестью новыми строками. Министерство юстиции включило в список журналисток Нино Росебашвили* и Ирину Новик (Кузьмичеву)**, блогера Дмитрия Чернышевского***, востоковеда Руслана Сулейманова****, а также проекты "Сердитая Чувашия"***** и "Усть-Кут24"******.

По версии ведомства, Росебашвили* распространяла фейки о политике российских властей, выступала против СВО и участвовала в создании и распространении материалов иноагентов, а также распространяла материалы нежелательных организаций. Это же поставили в вину и Кузьмичевой**, с той лишь разницей, что ее, среди прочего, посчитали также распространительницей фейков об армии, а также отметили взаимодействие журналистки с иноагентами и нежелательными организациями.

О Чернышевском*** в Минюсте заявили, что тот выступал против СВО, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, распространял материалы нежелательных организаций, а вместе с ними фейки о российских властях и армии. Про Сулейманова**** заявили, что тот участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, выступал против СВО и распространял фейки о властях, а заодно был респондентом на информационных площадках иноагентов и иностранных СМИ.

"Сердитой Чувашии"***** припомнили распространение "недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе Российской Федерации". Кроме того, по мнению Минюста, проект распространял сообщения иноагентов и нежелательных организаций и выступал против СВО. "Основателем проекта является лицо, включенное в реестр иностранных агентов", — добавили в ведомстве.

Наконец, про "Усть-Кут24"****** в Минюсте заявили, что проект распространял сообщения иноагентов и нежелательных организаций вместе с недостоверными сообщениями об армии и о решениях российских властей, а также выступал против СВО.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру