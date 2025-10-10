Минюст обновил список иностранных агентов

В реестре иностранных агентов стало 10 октября на шесть позиций больше, информация об этом появилась на сайте Министерства юстиции. В список включили поэта Полину Барскову*, журналиста Дениса Загорье**, блогера Василия Садонина***, активиста Тимура Тухватуллина****, бывшего мэра Плёса Алексея Шевцова***** и медиа-проект "Острый угол"******.

В Минюсте полагают, что Барскова* выступала против СВО, распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей, участвовала в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. О Загорье** заявили, что тот также выступал против СВО и распространял фейки о российских властях, а еще взаимодействовал с нежелательной организацией. Садонину*** припомнили распространение материалов иноагентов и нежелательных организаций, а также материалов о российских властях, которые ведомство посчитало недостоверными.

Тухватуллин****, по версии Минюста, распространял фейки о политике российских властей и, отдельно, о Вооруженных силах, выступал против СВО и распространял материалы иноагентов. Про Шевцова***** заявили, что тот был респондентом на площадках иноагентов и зарубежных СМИ и распространял фейки не только о российских властях, но также об избирательной системе, а заодно и "недостоверные сведения, направленные на создание негативного образа органов власти, включая правоохранительные органы".

Про "Острый угол"****** в Минюсте заявили, что проект выступал против СВО и публиковал фейки о властях и об армии, а заодно распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций.

