Экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову* признали иноагентом

Министерство юстиции внесло 3 октября в реестр иностранных агентов бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову*, следует из информации на сайте ведомства. Также в реестр внесли режиссера Григория Амнуэля**, бывшего муниципального депутата из Москвы Марию Соленову*** и проект I NEWS****.

Овсянникова* стала известна после выступления в прямом эфире Первого канала в марте 2022 года. Во время новостного выпуска она встала позади ведущей с плакатом пацифистского содержания. Позже ее оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье об организации несогласованной публичной акции. В октябре 2023 года суд заочно приговорил ее к 8,5 года лишения свободы по делу о распространении фейков о Вооруженных силах. Сама Овсянникова* к тому моменту находилась за границей.

В Минюсте заявили, что Овсянникова* распространяла фейки о российских властях и армии, выступала против СВО и участвовала в распространении материалов иноагентов. Об Амнуэле** и Соленовой*** заявили, что те среди прочего распространяли фейки о решениях российских властей, выступали против СВО и участвовали в распространении материалов иноагентов.

Проект I NEWS****, по мнению Минюста, участвовал в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, распространял фейки о российских властях и выступал против СВО.

