Марину Овсянникову приговорили к 8,5 годам колонии по статье о фейках о ВС РФ

Басманный суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, об этом 4 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Суд приговорил Овсянникову к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима по статье о фейках о ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Также ей запрещено 4 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

На данный момент журналистка находится за границей, ее дело рассматривают заочно.

Напомним, что в марте 2022 года Марина Овсянникова появилась в кадре программы "Время" на Первом канале с плакатом, на котором были пацифистские лозунги.

Фото: ЗАКС.Ру