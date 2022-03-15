Суд оштрафовал сотрудницу Первого канала на 30 тысяч рублей

Останкинский суд Москвы оштрафовал редактора Первого канала Марину Овсянникову на 30 тысяч рублей, сообщила вечером 15 марта "Медиазона"*. Девушку признали виновной в организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Интересы Овсянниковой в суде представлял адвокат Антон Гашинский, рассказал его коллега Сергей Бадамшин. После задержания журналистка находилась "в отделе полиции ВВЦ", добавил он. В это время ее разыскивали адвокаты, местонахождение девушки не было известно более 12 часов.

Овсянникова ворвалась вечером понедельника в прямой эфир Первого канала, держа в руках пацифистский плакат. Перед этим она записала видеообращение с выражением мнения о ситуации на Украине. Как сообщило днем издание Baza, именно видеозапись стала причиной сегодняшнего заседания Останкинского суда. Позже издание добавило со ссылкой на собственные источники, что "административное дело Овсянниковой — лишь начало", и ей могут вменить также публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК РФ).

* "Медиазона" внесена Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов