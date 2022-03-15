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Новости 19:34

Суд оштрафовал сотрудницу Первого канала на 30 тысяч рублей

фото ЗакС политика Суд оштрафовал сотрудницу Первого канала на 30 тысяч рублей

Останкинский суд Москвы оштрафовал редактора Первого канала Марину Овсянникову на 30 тысяч рублей, сообщила вечером 15 марта "Медиазона"*. Девушку признали виновной в организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Интересы Овсянниковой в суде представлял адвокат Антон Гашинский, рассказал его коллега Сергей Бадамшин. После задержания журналистка находилась "в отделе полиции ВВЦ", добавил он. В это время ее разыскивали адвокаты, местонахождение девушки не было известно более 12 часов.

Овсянникова ворвалась вечером понедельника в прямой эфир Первого канала, держа в руках пацифистский плакат. Перед этим она записала видеообращение с выражением мнения о ситуации на Украине. Как сообщило днем издание Baza, именно видеозапись стала причиной сегодняшнего заседания Останкинского суда. Позже издание добавило со ссылкой на собственные источники, что "административное дело Овсянниковой — лишь начало", и ей могут вменить также публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК РФ).

* "Медиазона" внесена Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов


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