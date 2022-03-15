Адвокаты не могут найти журналистку, задержанную за пацифистский "демарш" на Первом канале

Адвокаты с ночи не могут найти сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, которая днём ранее выбежала в прямой эфир вечерних новостей с пацифистским плакатом.

Прибывший ночью к ОВД "Останкино" защитник Анри Цискаришвили журналистку там не обнаружил. О её вероятном там нахождении сообщал адвокат Даниил Берман, которому Овсянникова успела отправить смс, после чего - пропала.

Предварительно, девушке может грозить административное дело о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП).

Овсянникова ворвалась в прямой эфир Первого канала с пацифистским плакатом днём ранее, 14 марта. За спиной у ведущей Екатерины Андреевой ей удалось простоять менее 30 секунд. Перед своим "демаршем" она записала видеообращение, в котором рассказала о своём отношении к "специальной военной операции" РФ на Украине.

По информации СМИ, Овсянникова работает в дирекции информационных программ Первого канала.