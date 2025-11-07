Минюст признал иноагентом акциониста Крисевича*

Петербургский акционист Павел Крисевич* внесен в список иностранных агентов, информация об этом появилась 7 ноября на сайте Министерства юстиции. Вместе с ним реестр пополнили социолог Маргарита Завадская**, активист Борис Золотаревский***, блогер Александр Пичугин****, историк Алексей Уваров*****, политолог Георгий Чижов******, а также проект "Черта"******* и форум "СловоНово"********.

По версии Минюста, Крисевич* участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. "Выступал организатором и участником публичных политических акций и перформансов, за демонстрацию которых привлекался к административной и уголовной ответственности", — добавили в ведомстве.

О Завадской** и Золотаревском***, помимо прочего, заявили, что те якобы распространяли фейки не только о решениях российских властей, но и об избирательной системе. Также про Золотаревского*** заявили, что он распространял недостоверные сведения о Вооруженных силах, а заодно распространял сообщения иноагентов и нежелательных организаций. Про Завадскую** заявили, что она участвовала в создании подобных материалов.

Про Пичугина**** в ведомстве написали, что тот распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций вместе с фейками о российских властях и армии. Уваров*****, по версии Минюста, сообщения иноагентов не и нежелательных организаций не только распространял, но и создавал, а заодно распространял недостоверные сведения о власти.

О Чижове****** Минюст заявил, что тот сотрудничал с интернет-СМИ, признанным иноагентом и нежелательной организацией. Также политологу вменили распространение фейков о российских властях, выступления против СВО, а также руководство организацией, поддерживающей украинскую армию.

О проекте "Черта"******* в министерстве заявили, что он распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций, распространял фейки о российской власти и выступал против СВО. В свою очередь, форум "СловоНово"********, помимо распространения материалов иноагентов и нежелательных организаций, обвинили в распространении фейков о властях, выступлениях против СВО, взаимодействии с иноагентами и нежелательными организациями, а также с организациями и лицами, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру