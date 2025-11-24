Осквернители "Блокадного трамвая" предстанут перед судом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Михаила Дмитриева, Ивана Трунова и Анатолия Семенова, разрушивших летом части памятника "Блокадный трамвай" в Кировском районе, сообщила 24 ноября пресс-служба ведомства. Их будут судить по статьям об осквернении памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества и его интересов (ч. 2 ст. 243.4 УК РФ) и реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.4 УК РФ). Уголовное дело поступило 20 ноября в Петербургский городской суд, который рассматривает все преступления, связанные с реабилитацией нацизма.

По версии следствия, в конце июля 2025 года трое пьяных мужчин забрались на трамвай, сломали памятную табличку и повредили другие его детали. Свои действия они снимали на камеру мобильного телефона, а после опубликовали запись в открытом доступе в мессенджере. Подозреваемых задержали в 28 июля, а 30 июля суд отправил их под домашний арест до 27 сентября.

На инцидент отреагировал депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев. Он предложил запустить проект, который напомнит петербургской молодежи о значимости блокадного трамвая в истории. Соответствующее обращение он направил директору ГУП "Горэлектротранс" Денису Минкину. Также совместно с Молодежным советом Кировского района парламентарий сделал серию видеороликов, посвященных "Трамваю блокады".

Памятник установили на проспекте Стачек в 2007 году к 100-летию трамвайного движения в Петербурге. Сам он является трамвайным вагоном, выпущенным в 30-х годах. В годы Великой Отечественной войны жители Ленинграда соорудили из трамвайных вагонов противотанковые баррикады, наполнив их камнями.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру