Суд отправил под домашний арест фигурантов дела об осквернении блокадного трамвая

Кировский районный суд Петербурга 30 июля избрал меру пресечения для Михаила Дмитриева, Ивана Трунова и Анатолия Семенова, обвиняемых в осквернении символов воинской славы России (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Фигуранты отправятся под домашний арест минимум до 27 сентября, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, в ночь с 27 на 28 июля трое пьяных мужчин забрались на памятник блокадному трамваю в Кировском районе, сломали памятную табличку и повредили другие детали. Ранее в Следственном комитете сообщали, что один из участников снимал происходящее на видео.

Подозреваемые были задержаны 28 июля, им было предъявлено обвинение. По ч. 4 ст. 354.1 УК РФ максимальное наказание составляет штраф до 5 млн рублей или лишение свободы до 5 лет.

Напомним, из-за происшествия с памятником блокадному трамваю депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев предложил запустить проект, который бы напомнил молодежи о важности этого мемориала.

фото ЗАКС.Ру