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Новости 30 июля 2025, 15:50

Суд отправил под домашний арест фигурантов дела об осквернении блокадного трамвая

фото ЗакС политика Суд отправил под домашний арест фигурантов дела об осквернении блокадного трамвая

Кировский районный суд Петербурга 30 июля избрал меру пресечения для Михаила Дмитриева, Ивана Трунова и Анатолия Семенова, обвиняемых в осквернении символов воинской славы России (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Фигуранты отправятся под домашний арест минимум до 27 сентября, сообщила объединенная пресс-служба судов города. 

По версии следствия, в ночь с 27 на 28 июля трое пьяных мужчин забрались на памятник блокадному трамваю в Кировском районе, сломали памятную табличку и повредили другие детали. Ранее в Следственном комитете сообщали, что один из участников снимал происходящее на видео.   

Подозреваемые были задержаны 28 июля, им было предъявлено обвинение. По ч. 4 ст. 354.1 УК РФ максимальное наказание составляет штраф до 5 млн рублей или лишение свободы до 5 лет. 

Напомним, из-за происшествия с памятником блокадному трамваю депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев предложил запустить проект, который бы напомнил молодежи о важности этого мемориала. 

фото ЗАКС.Ру


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