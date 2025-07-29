Цивилев призвал напомнить молодежи о важности блокадного трамвая

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев предложил запустить проект, который бы напомнил молодежи о важности блокадного трамвая. Соответствующее обращение парламентарий направил директору ГУП "Горэлектротранс" Денису Минкину, сообщил сам Цивилев 29 июля в своем Telegram-канале.

"Просим Вас совместно со мной организовать проект, в доступной для молодежи форме, который еще раз напомнит о важности блокадного трамвая и приурочить его к годовщине окончания Ленинградской битвы для того, чтобы уже со школьного возраста подрастающее поколение понимало и никогда больше не допустило возможности осквернения памятных мест", - говорится в документе.

В частности, со своей стороны Цивилев предложил создать и распространить соответствующие видео при участии учеников СОШ № 481 и № 377, а также Гимназии № 261. Он отметил, что школьники вместе с ветеранскими организациями Кировского района посещают расположенный возле памятника блокадному трамваю Ленинградской сквер, чтобы почтить память погибших и возложить цветы в знак дани уважении защитникам Ленинграда.

Причиной обращения Цивилева стал произошедший 28 июля инцидент. Тогда трое молодых людей якобы забрались на памятник блокадному трамваю, где сломали памятную табличку и ряд других деталей. В связи с этим следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело об осквернении символа воинской славы России (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Позднее сотрудники полиции задержали трех 32-летних мужчин по подозрению в осквернении памятника.

Монумент блокадному трамвая был открыт на проспекте Стачек в 2007 году. Памятник представляет собой восстановленный реставраторами исторический вагон серии МС, установленный на фрагменте булыжной мостовой. Именно такие трамваи курсировали по улицам блокадного города.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба "Горэлектротранса"