Бориса Гребенщикова оштрафовали за высказывания о спецоперации

Суд в Москве назначил штраф в размере 50 тысяч рублей лидеру группы "Аквариум" Борису Гребенщикову. Протокол на него составили по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), передает "Интерфакс".

В январе с жалобой на высказывания музыканта о российской внешней политике в правоохранительные органы обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Силовиков не устроило интервью Гребенщикова, не посещавшего Россию с начала СВО, израильскому "9 каналу". На суде его представитель отметил, что музыкант не имеет доступа к телеканалу и всего лишь выразил свое частное мнение. Более того, со слов адвоката, фронтмен "Аквариума" прилагает усилия для удаления материала, легшего в основу административного дела.

фото: Борис Гребенщиков / YouTube (скриншот)