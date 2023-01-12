Депутат Хамзаев написал заявление в СК на Бориса Гребенщикова

Высказывания музыканта Бориса Гребенщикова, в своих интервью регулярно критикующего военную спецоперацию, побудили депутата Госдумы Султана Хамзаева подготовить заявление в Следственный комитет.

Хамзаев полагает, что слова и поступки лидера "Аквариума" могут подпадать под статьи 280.3 УК (дискредитация армии), 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), 205.1. УК (содействие террористической деятельности), и просит следователей провести проверку.

"Это идеологическая война, направленная на формирование пораженческого общественного мнения. "Спящие ячейки" Запада, которые сосредоточены на распространении фейков, навязывания лже-правды и демонстрации своей лояльности к Западу", - приводит позицию 40-летнего единоросса РИА "Новости".

Хамзаеву представляется, что в российском обществе очень ждут реакции на слова БГ наподобие той, какую продемонстрировал депутат.

Вскоре после начала спецоперации "Аквариум" добровольно прекратил концертную деятельность в России. Гребенщиков в последнее время проживает в Лондоне.

фото: Борис Гребенщиков / YouTube (скриншот)