Рабочий погиб на стройке коричневой линии метро

На территории стройплощадки Красносельско-Калининской линии метро на проспекте Стачек погиб рабочий, сообщила 1 марта "Фонтанка.ру". Он работал водителем экскаватора-погрузчика.

Инцидент произошел в первой половине дня 28 февраля. Во время работы на мужчину упал ковш, в результате чего он получил травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия была вызвана скорая помощь, смерть рабочего была установлена сотрудниками службы.

Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося. На данный момент известно, что 34-летний погибший был гражданином Узбекистана. Приехавший работать мужчина состоял на миграционном учете.

Напомним, что в середине февраля на стройплощадке на улице Ольги Форш рабочий погиб от удара ковшом экскаватора по голове. Тогда следователи провели проверку о нарушении требований охраны труда.

фото: ЗАКС.Ру