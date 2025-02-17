В Петербурге рабочий погиб на стройке после удара ковшом экскаватора

Следственный комитет Петербурга проверяет обстоятельства гибели рабочего на строительной площадке на улице Ольги Форш, сообщила 17 февраля пресс-служба СК.

По предварительным данным, мужчина получил тяжелые травмы, когда его по голове ударил ковш экскаватора. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Следователи осмотрели место происшествия и назначат комплекс судебных экспертиз, включая медицинскую и строительно-техническую. Проверка проводится по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в складском здании Апраксина двора потушили пожар утром в понедельник, 17 февраля. В результате произошедшего, по информации МЧС, пострадавших нет.

фото: пресс-служба СК по Петербургу