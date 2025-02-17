В Апраксином дворе потушили пожар в складском здании

Утром 17 февраля в Центральном районе Петербурга произошел пожар. Сообщение о возгорании в складском здании на Садовой улице, 28-30, корпус 27, поступило в 10:16, сообщила пресс-служба МЧС.

По уточненной информации, в четырехэтажном складе с пристроенным двухэтажным зданием в Апраксином дворе тлели перекрытия между первым и вторым этажами на площади 3 квадратных метра.

Пожар удалось локализовать в 10:31, а полностью ликвидировать – в 11:35.

Пострадавших нет. Для тушения привлекались 15 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.

Напомним, 15 февраля в Горелово произошел пожар в двухкомнатной квартире. Его удалось потушить за полчаса, но погиб мужчина.

фото: ЗАКС.Ру