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Новости 12:02

В Апраксином дворе потушили пожар в складском здании

фото ЗакС политика В Апраксином дворе потушили пожар в складском здании

Утром 17 февраля в Центральном районе Петербурга произошел пожар. Сообщение о возгорании в складском здании на Садовой улице, 28-30, корпус 27, поступило в 10:16, сообщила пресс-служба МЧС.

По уточненной информации, в четырехэтажном складе с пристроенным двухэтажным зданием в Апраксином дворе тлели перекрытия между первым и вторым этажами на площади 3 квадратных метра.

Пожар удалось локализовать в 10:31, а полностью ликвидировать – в 11:35.

Пострадавших нет. Для тушения привлекались 15 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.

Напомним, 15 февраля в Горелово произошел пожар в двухкомнатной квартире. Его удалось потушить за полчаса, но погиб мужчина.

фото: ЗАКС.Ру


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