В Горелово при пожаре в квартире погиб мужчина

В Красносельском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, сообщила 15 февраля пресс-служба МЧС.

Возгорание вспыхнуло 15 февраля около 11:30 в двухкомнатной квартире на улице Коммунаров в Горелово. Огонь охватил комнату площадью 12 квадратных метров. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание за полчаса.

К тушению были привлечены 17 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Причины происшествия уточняются.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что в аэропорту Домодедово загорелась спецтехника. Ситуация не повлияла на работу авиагавани и расписание рейсов.

фото: ЗАКС.Ру