Спецтехника загорелась в аэропорту Домодедово

В московском аэропорту Домодедово загорелся прицеп спецтехники во время выполнения задания, сообщило 15 февраля РИА Новости.

Службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов оперативно потушили возгорание. В результате происшествия никто не пострадал, а причины инцидента устанавливаются.

Представители аэропорта подчеркнули, что ситуация не повлияла на работу авиагавани и расписание рейсов. В настоящий момент Домодедово продолжает функционировать в штатном режиме.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что в 2024 году в аэропорту Пулково сотрудники Центральной почтовой таможни (ЦПТ) зафиксировали 19 случаев нарушений при отправке международных почтовых отправлений (МПО). За границу пытались отправить флеш-карты, компьютерный процессор и металлическую деталь, попадающую под временный запрет на экспорт.

фото: ЗАКС.Ру