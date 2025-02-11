В Пулково выявили 19 нарушений при пересылке международных отправлений

В 2024 году сотрудники Центральной почтовой таможни (ЦПТ) зафиксировали 19 случаев нарушений при отправке международных почтовых отправлений (МПО) через аэропорт Пулково, об этом 11 февраля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на слова начальника ЦПТ Александра Накрошаева.

Таможенники выявили попытки отправить за границу флеш-карты, компьютерный процессор и металлическую деталь, подпадающую под временный запрет на экспорт.

Как отметил Накрошаев, в прошлом году количество нарушений сократилось. По его словам, это связано с рядом факторов, в том числе с изменением перечня товаров, запрещённых к вывозу.

Кроме того, Накрошаев подчеркнул, что ужесточение контроля также повлияло на снижение числа нарушений. По его словам, особое внимание уделяется правильному декларированию товаров, исключению неверной классификации и подтверждению страны их происхождения.

Напомним, что в 2024 году Северо-Западная таможня изъяла 7 тонн запрещенных веществ. Как отметили в ведомстве, этот показатель стал рекордным за всю историю Северо-Западной оперативной таможни.

Фото: ЗАКС.Ру