Северо-Западная таможня изъяла рекордные 7 тонн запрещённых веществ в 2024 году

В 2024 году в Северо-Западном регионе было изъято более 7 тонн запрещённых веществ, что является рекордом за всю историю работы Северо-Западной оперативной таможни, об этом 28 января пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на слова начальника ведомства.

Кроме того, по фактам контрабанды запрещённых веществ было возбуждено 41 уголовное дело. В целом за минувший год на Северо-Западную таможню поступило более 900 сообщений о преступлениях, по которым было возбуждено 330 уголовных дел. Наибольшее количество дел связано с контрабандой (ст. 226.1 УК РФ), уклонением от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ) и незаконным выводом денежных средств за рубеж.

Также за 2024 год пресечены 169 попыток незаконного вывоза валюты на сумму более 3 млн долларов через пункты пропуска региона.

Напомним, что в середине января петербургские таможенники изъяли 93 тысячи незадекларированных шампуней и гелей для душа из Турции. Было возбуждено дело об административном правонарушении по статье о недекларировании товаров (ст. 16.2 КоАП РФ).

Фото: пресс-служба ФТС России