Таможня Петербурга изъяла 93 тысячи незадекларированных шампуней и гелей

Петербургские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в Россию более 93 тысяч единиц шампуней и гелей для душа из Турции. Косметическая продукция находилась в одноразовых индивидуальных упаковках, сообщила 16 января пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

На Парголовский таможенный пост прибыл грузовик с партией косметики. В декларации было указано 110 490 единиц шампуней, кондиционеров, гелей для душа и бальзамов после бритья весом 1,8 тонны. Однако в ходе досмотра сотрудники таможни обнаружили дополнительно 93 380 незадекларированных средств для ухода за телом и волосами, весом более тонны.

В отношении декларанта возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Незадекларированная продукция изъята, назначена товароведческая экспертиза.

Напомним, в первой половине декабря петербуржец был приговорен к шести месяцам свободы за попытку провоза 30 тысяч евро. Деньги были конфискованы в доход государства.

фото Северо-Западного таможенного управления