Петербуржец получил 6 месяцев ограничения свободы за контрабанду 30 тысяч евро

Мужчина, пытавшийся провести через границу крупную сумму наличных без декларирования, был приговорен Московским районным судом Петербурга к шести месяцам ограничения свободы. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Его признали виновным в нарушении части 1 статьи 200.1 УК РФ, которая касается незаконного перемещения крупных сумм денег через таможенную границу. Максимальное наказание по этой статье составляет до двух лет ограничения свободы.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года, когда мужчина, прилетевший в Петербург из Мадрида, якобы попытался пройти через таможню с незадекларированными 30 тысячами евро, что эквивалентно почти 3 млн рублей. Деньги были конфискованы в доход государства.

Напомним, сегодня суд арестовал имущество бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова, который скрывается за границей, на сумму свыше 2,1 млрд рублей. Сатюкова обвиняют в получении взятки. Общая сумма почти достигла 5 млрд рублей.

фото: ЗАКС.Ру