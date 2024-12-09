Суд арестовал имущество экс-сотрудника МВД на 2,1 млрд рублей

Суд наложил арест на имущество бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова, скрывающегося за границей, на сумму более 2,1 миллиарда рублей, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА "Новости" 9 декабря.

По версии следствия, Сатюков, ранее возглавлявший отделение управления "К" Бюро специальных технических мероприятий МВД, и его подчиненный Дмитрий Соколов обвиняются в том, что якобы обеспечивали покровительство криптобирже WEX и ее администратору Алексею Иванову. Как считают в правоохранительных органах, в обмен на помощь Иванов перевел им около 2 119 биткойнов — на момент сделки это эквивалентно 4,9 миллиарда рублей.

Это стало самой крупной взяткой в истории МВД. В отношении Сатюкова и Соколова осенью 2023 года было возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве (ст. 291.1 УК). В августе 2024 года суд арестовал 30 их банковских счетов. Розыск подозреваемых продолжается.

фото пресс-службы СК РФ