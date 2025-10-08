Кассационный суд утвердил запрет на застройку Шуваловского леса

Третий кассационный суд 8 октября отклонил жалобу ООО "СЗ "Вектор" и оставил в силе решение Второго апелляционного суда, который вернул участку Шуваловского леса рекреационный статус, сообщил депутат петербургского Заксобрания Николай Бондаренко в социальных сетях. Иск застройщика с требованием предоставить ему право застраивать лес жильё не удовлетворён. Теперь компания может попытаться обжаловать решение только в Верховном суде.

Как сообщает ТАСС, на заседание пришли несколько десятков жителей Приморского района и активисты. Некоторым не хватило посадочных мест в зале суда. Решение они "встретили овациями" и посчитали "верным и справедливым".

В 2018 году "Вектор" купил два участка Шуваловского леса общей площадью порядка 14 га для строительства жилых домов. В 2023 году петербургский ЗакС внёс в Генеральный план Петербурга поправки, согласно которым территория получил рекреационный статус. Тогда компания обратилась в суд с требованием вернуть участки в зону жилой застройки. Иск "Вектора" был удовлетворён Горсудом в декабре 2024 года. Ответчиками по иску выступали ЗакС и губернатор Петербурга.

Они же подали апелляционную жалобу на решение Горсуда. В июне 2025 года Второй апелляционный суд в Петербурге встал на их сторону и вернул участку Шуваловского леса рекреационный статус.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру