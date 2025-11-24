Блогера Маркаряна оштрафовали за пропаганду наркотиков

Невский районный суд Петербурга оштрафовал на 15 тысяч рублей блогера Арсена Маркаряна по статье о пропаганде наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ), сообщила Объединенная пресс-служба судов города. Причиной стало опубликованное в социальных сетях Маркаряна видео, в котором он рассуждал о психотропных веществах. Постановление о штрафе вынесено еще 19 ноября, убедился ЗАКС.Ру.

Лингвистическая и психологическая экспертиза показала, что в опубликованном в мае 2025 года материале блогер пропагандирует наркотические вещества. Запись посмотрели свыше 113 тысяч пользователей, 4 060 поставили публикации лайк.

Блогер не явился на заседание, так как с 26 августа находится под арестом в Москве. Ему вменяют оскорбление памяти защитников Отечества (ч. 4 ст. 354.1 УК). По информации прокуратуры, в феврале 2025 года обвиняемый опубликовал видео, в котором негативно высказывается в адрес защитников Отечества. За это Маркаряну может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет либо штраф до пяти млн рублей. Свою вину он не признает.

