Новости 25 августа 2025, 21:14

Столичный суд арестовал блогера Арсена Маркаряна

Столичный суд арестовал блогера Арсена Маркаряна

Таганский районный суд Москвы 25 августа арестовал блогера Арсена Маркаряна на 17 суток, сообщили в пресс-службе столичных судов. Маркаряну вменяют оскорбление памяти защитников Отечества (ч. 4 ст. 354.1 УК). Блогер просил суд не заключать его под стражу. Вину он не признал. 

По данным прокуратуры, обвиняемый в феврале 2025 года опубликовал на одном из ресурсов видеоролик с оскорблениями памяти защитников Отечества. Во время допроса Маркарян отрицал свою причастность к размещению спорного ролика в интернете. 

"Я не узнаю человека на данной видеозаписи, канал мне не знаком, я его не создавал и не администрировал. <...> Данную видеозапись я не записывал и никому не отправлял. Хочу указать, что я полностью не согласен с тем, что было сказано на данной видеозаписи", - цитирует слова блогера прокуратура Москвы. 

По инкриминируемой Маркаряну статье о реабилитации нацизма предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, либо штраф до 5 млн рублей. 

Константин Леньков


