Парламент Петербурга рассмотрел проект Генплана во втором чтении

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 13 декабря во втором чтении рассмотрели проект нового Генерального плана города, который определит градостроительный вектор развития города. К документу было подано 64 поправки. Большая часть предложений, внесенная оппозиционными депутатами, была отклонена. Зато депутаты поддержали вывод Шуваловского леса из зоны застройки по предложению вице-спикера Николая Бондаренко.

Голосование по поправкам проходило в привычном формате. В первоочередном порядке одним пакетом приняли часть поправок, другим пакетом отклонили. Поддержку получили в основном предложения единороссов. Большинство предложений, таких как отмена застройки в районе Лахты, Охтинского мыса и других территорий, которые активно обсуждаются в градостроительном сообществе, одобрены не были.

Отметим, по "спорным" вопросам большинство депутатов решило не голосовать, как это было сделано во время второго чтения изменений в закон о зеленых насаждениях общего пользования.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру