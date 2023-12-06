ЗакС и дела сердечные

Фото ЗАКС.Ру

Петербургский парламент 6 декабря рассмотрел поправки к законопроекту о корректировки перечня зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Большинство предложений "оппозиционных" депутатов были проигнорированы депутатами из "Единой России". Парламентарии из самой крупной фракции традиционно не стали голосовать по этим вопросам.

В Законодательном собрании Петербурга на заседании 6 декабря рассмотрели во втором чтении поправки к закону о зеленых насаждениях. Этот документ определяет границы участков, которые могут использоваться лишь в рекреационных целях и никак иначе - строительство в этих местах по закону невозможно. Перечень корректируется каждый год.

Первое чтение законопроекта 2023 года прошло без особых споров. Депутаты в целом были удовлетворены предложенными изменениями. Изначально документ вводил почти четыре сотни новых ЗНОП: 62 новые территории ЗНОП городского значения и 330 зон местного значения. Конечно, часть парламентариев сразу заявила о намерениях внести свои предложения.

Всего было подготовлено 35 поправок. Большая часть из них была подготовлена фракцией "Яблоко" - они подали 15 предложений. Ни одно из них поддержки не получило. Во время голосования большинство депутатов решили не голосовать вовсе - ни за, ни против. Правом нажать на кнопку на депутатском пульте пользовались в среднем 15 из 49 депутатов. Среди "проигнорированных" поправок: предложение включить в список ЗНОП Сад на Неве, который ранее хотели использовать для строительства судебного квартала, сквер в Кузнечном переулке, споры о котором продолжаются не первый год - там хотят возвести музей писателя Федора Достоевского.

За возвращение в перечень ЗНОП Сада на Неве выступала фракция "Справедливая Россия - За правду".

- Давайте сейчас, поскольку мы понимаем, что там не будет застроено вот этих знаковых объектов, вокруг которых столько было сломано копий, давайте все-таки вернем его в перечень зеленых насаждений. Константин Эдуардович, вы коренной житель города, вы много знаете садов в центре Петербурга, в которых растут яблони и яблоки? А там они продолжают расти. Вот сердце истинного петербуржца должно сейчас вздрогнуть. Возвращайте сад "Нева" в перечень зеленых насаждений, очень вас просим, - сказала Шишкина.

Сухенко как петербуржец, может, и хотел бы поддержать поправку эсеров, но Смольный решил иначе.

- Константин Эдуардович, что с вашим сердцем? - поинтересовался Бельский.

- Сердце любит Марину Анатольевну, - кратко ответил представитель губернатора.

- Я начинаю путаться как спикер. Ваша позиция мне понятна, ваше сердце перед Мариной Анатольевной растаяло. Минус 15 на улице. Расскажите, что с сердцем правительства, - продолжил Бельский.

- Не поддерживаем данную поправку.

К теме вздрогнувшего сердца Константина Сухенко во время заседания еще не раз возвращались. Например, во время обсуждения Удельного парка и строительства на этом участке магистрали М-7. Представитель губернатора пояснил, что руководствуется не только тем, что подсказывает сердце, но позицией профессионалов.

Шишкина позже рассказала, что считает необходимым продолжать привлекать внимание общественности к проблеме невключения значимых объектов в перечень зеленых зон. Она также отметила необходимость прислушиваться к мнению горожан по вопросам будущего развития города. В частности, к петициям, обращениям и другим способам волеизъявления гражданского общества. Пока обсуждение ЗНОП, по мнению парламентария, представляет собой "поле битвы", на которой встретились здравый смысл и сиюминутные, корыстные интересы.

- Это битва ответственных народных избранников за то, чтобы все таки восторжествовал здравый смысл, за то, чтобы мы поменяли отношение к редким зеленым зонам, особенно в центре города, помнили, что не только многоэтажные дома и жилые кварталы являются необходимыми городу - далеко не это, - рассказала Шишкина.

Член фракции "Яблоко" Борис Вишневский чуть конкретней обозначил противоборствующие стороны.

- Такое ощущение, что каждый зеленый кусочек в центре воспринимается частью нашего бизнеса как личное оскорбление - "почему оно еще не застроено". Конечно, главный единственный интересант уничтожения зеленых зон - это строительный бизнес, которому надо на этом месте что-то построить, - заявил Вишнесвкий.

Отклоняли не только предложения "оппозиционных" депутатов, но и частные инициативы единороссов. Так, член фракции ЕР Михаил Барышников озаботился проблемами Петродворцового района, от которого он избирался в парламент.

- Это очень животрепещущая тема. Она касается территории, находящейся в Петергофе, на улице Шахматова, в непосредственной близости от водоподводящей системы Английского парка. Охраняемые объекты культурного наследия и непосредственной близость с накопительными прудами, каналами, другими водными объектами, которые питают наши фонтаны. Территория была дана в аренду на инвестиционных условиях в 2012 году. <...> Любое строительство на данной территории несет вред не только водоподводящей системе, но и паркам. По Земельному кодексу, если территория будет включена в ЗНОП, договор аренды можно расторгнуть, - рассказала Барышников.

Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко заявил, что подобные поправки "плохо воспринимаются" в деловой среде. Поправка Барышникова получила лишь 15 голосов "за". Остальные депутаты решили не голосовать, как и по предложениям "яблочников".

Журналисты поинтересовались у председателя Заксобрания Александра Бельского, не удивила ли его такая заинтересованность депутатов в голосовании. Спикер отметил, что все в рамках регламента, а повлиять на решение коллег он не может.

- У нас часто такое бывает, когда депутаты не голосуют. Так бывает, что вы хотите спросить? У нас каждый депутат - он ответит, почему он не голосовал. Фракцией было принято такое решение, видимо, мы говорим о фракции "Единая Россия", - ответил Бельский.

Такая практика, действительно, стала привычной. Например, единороссы проявляли свою незаинтересованность во время голосования по предложению "Яблока" об исключении вопроса из повестки, когда в ЗакС внесли 105-страничную поправку к законопроекту о выборах. Документ был внесен прямо перед заседанием и никто из парламентариев не смог с ним ознакомиться. Тогда лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник заявил, что не контролирует, как голосуют депутаты.



























Константин Леньков / Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру